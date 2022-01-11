苗栗縣苑裡鎮自來水普及率改善 年底拚75%

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立委陳超明11日邀台灣自來水公司在苑裡鎮社苓社區活動中心說明無自來水地區改善進度，目前苑裡鎮自來水普及率約73.9%，今年底可望達75%。（立委陳超明辦公室提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）立委陳超明今天表示，苗栗縣苑裡鎮鄰近鯉魚潭水庫，自來水普及率是縣內沿海4鄉鎮最低，經地方長期爭取改善，目前已達73.9%，今年底可望達75%。

立委陳超明今天邀台灣自來水公司在苑裡鎮社苓社區活動中心說明無自來水地區改善進度。根據水公司資料，苑裡鎮101年自來水普及率僅有50%，供水戶數7098戶，至110年底普及率已達73.9%，供水戶數提升至1萬1215戶，延管總長達130.64公里，相當於台北到苑裡的距離，總經費約新台幣4億9866萬元，預估今年底全鎮普及率可望達到75%。

自來水公司第三區管理處處長邱宗仁表示，苑裡鎮每年鋪設自來水延管公里數約13公里，相當於苑裡車站至大甲車站的距離，每年自來水普及率提升約2.3個百分點，反觀全國提升不到1個百分點，這樣的速度十分不易。

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陳超明指出，全國自來水普及率約94%，苗栗縣普及率85%，苑裡鎮鄰近鯉魚潭水庫，但自來水普及率卻始終是海線4鄉鎮最低，地方鄉親多次陳情反映，經向水利署、自來水公司爭取，並由鎮公所配合下才能逐年提升，尤其在107年底至110年，因鎮長劉秋東支持管線物修費由公所支應，大幅降低鄉親與自來水公司負擔，讓普及率提升顯著。

陳超明也說，按照自來水公司施工期程，近期分別有舊社里、社苓里、山腳里、西平里、玉田里共278戶已施工完成，另外也有165戶即將完工，鄉親只要申請水表，就能趕在農曆年前使用自來水，有水過好年。（編輯：李錫璋）1110111