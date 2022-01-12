北屯社宅土地出售爭議 中市府：易地興建戶數更多

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市政府出售北屯社宅預定地遭外界質疑圖利財團，台中市政府今天召開記者會表示，台中市長盧秀燕上任後重新檢討需求，易地西屯區興建國安段好宅，而且總戶數更多。

台中市政府出售北屯區社宅預定地被外界質疑圖利財團，台中市新聞局長黃國瑋與都發局長黃文彬上午共同召開記者會澄清，北屯社宅預定地是由前市長胡志強規劃，前市長林佳龍分割土地出售，盧秀燕上任後重新檢討，易地興建戶數更多。

黃文彬表示，盧秀燕競選市長時提出承諾，這一屆任內至少要蓋5000戶社宅，上任後將興辦社宅列為台中市重要住宅政策，截至去年底為止，完工加上興建中的社宅達5508戶，已提前達標。

黃文彬指出，受外界關注的北屯社宅太原段原址，總面積近7.6公頃，林佳龍市府團隊在民國105年已售出約總面積一半，當時出售金額為新台幣23億3720萬元；盧秀燕上任後，108年依土地徵收條例規定公開辦理剩餘土地標售，售出金額約38億168萬元，標售所得全數撥入台中市實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

對於北屯太原段社宅易地興建，黃文彬指出，考量北屯太原段社宅同區已有4處社宅規劃及興建中，經重新檢討評估，將此基地戶數調整至需求度高的西屯區，新增一處國安段基地，已於去年4月9日開工，1期戶數500戶，後續還將興建2、3期，規劃戶數780戶，3期總戶數合計1280戶，比原本太原段規劃的1242戶更多。

盧秀燕上午出席豐原區國民暨兒童運動中心興建工程開工動土典禮時，也針對社宅議題接受媒體聯訪指出，中央分配台中市的5000戶，都已達標，已完成中央交付的任務，目前還有4到5個基地，約1000戶到2000戶設計中，地址也已選好了，台中市社宅不但蓋得快又好，而且都已完成目標，現在正在進行第2期，不是中央分配，而是台中市自己額外多蓋的。（編輯：郭諭儒）1110112