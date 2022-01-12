梓官蚵仔寮漁港舢筏碼頭棚架 今年啟動整修

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）蚵仔寮漁港是知名觀光漁港，但上架場、舢筏碼頭棚架設施年久失修，修繕經費需4500萬元，市府提出改善計畫及在立委邱志偉協助下，向中央爭取5成經費補助，工程今年啟動。

蚵仔寮漁港上架場、舢筏碼頭棚架2處設施年久失修，高雄市政府海洋局及梓官區漁會提出改善計畫，並爭取農委會漁業署經費補助。邱志偉今天透過新聞稿表示，經會勘後確認2處設施需盡速改善，因此協助爭取漁業署補助一半經費、2250萬元，工程預計今年陸續啟動。

邱志偉說，蚵仔寮漁港是高雄民眾採購新鮮海鮮首選，碼頭設施改善有成，還興建全國第1處國際標準魚市場大樓，周邊設施一併改善，讓漁民作業、修繕漁船更安全便利。

海洋局表示，蚵仔寮漁港有近400艘漁船，上架場承攬漁船上架、維修工程，目前有東、西側2條曳船道。其中，東側4軌曳船道損壞嚴重需盡快更新，需先規劃設計後才能施工。另外，舢筏碼頭棚架、景觀改善工程屬內泊區的延續工程，需拆除零散鐵皮設施，並進行新建棚架、景觀改善及地坪整修等工程。

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海洋局指出，蚵仔寮漁港陸續完成碼頭結構改善、疏濬後，逐步解決安全性問題，周邊設施老舊問題也一併處理。上架場改善及舢筏碼頭棚架改善計畫，將盡速發包施工。

蚵子寮漁港位於梓官區蚵子寮漁村南側，昔日是養蚵捕魚為生小漁村，近年來在地方青年及高市府努力下，成功將傳統漁村轉形為觀光漁港及漁市場。由於拍賣制度健全，魚市引進先進的HACCP食品安全管制系統，使現撈漁獲保持新鮮與安全，吸引鄰近地區漁船到此卸貨交，港口魚貨新鮮，為全國現撈漁獲之冠、同時也是烏魚子重要產地。（編輯：孫承武）1110112