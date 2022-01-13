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北市春節交通疏運 調整停車費率與公車班次

2022/1/13 18:30
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（中央社記者陳怡璇台北13日電）北市交通局今天發布春節交通管制疏導作為，包含松壽廣場、府前廣場、信義廣場、忠信公園停車場22日至23日、29日至30日特定時段費率調整、公車依假日班次行駛等。

北市交通局新聞稿指出，111年春節連假自1月29日至2月6日共9天，預期今年返鄉疏運將於27日開始，至1月31日除夕當天，車潮將較分散；出遊及收假車潮將集中於2月3日至5日。

交通局預期，春節前一週趕辦年貨及年節送禮之人潮與車潮湧現，於下午2時至晚間8時車流壅塞，因應信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場（松壽廣場、府前廣場、信義廣場、忠信公園）22日至23日、29日至30日上午10時至晚間8時，停車費率調整為每小時新台幣60元。

此外，春節連假期間，市區公車依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一維持停駛，其餘日期依一般日至少1/2班次行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。

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在觀光風景區方面也加強交通管制疏導，仰德大道春節期間實施管制並視車潮機動管制，關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務，碧山巖暨白石湖風景區將視車潮管制4輪以上汽車進入白石湖社區。

交通局並呼籲，若搭捷運、公車請使用記名電子票證，萬一有疫調需求，可釐清持卡人搭乘大眾運具的足跡，包括進出站、搭乘公車路線等資訊，具體落實疫調追蹤。（編輯：張銘坤）1110113

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