更多編輯台推薦新聞：
都會區規模5地震即時警報縮短至7秒 擬114年上線
生活

都會區規模5地震即時警報縮短至7秒 擬114年上線

群聚案居服員是超級傳播者？羅一鈞：不符合定義
生活

群聚案居服員是超級傳播者？羅一鈞：不符合定義

確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生
生活

確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
亞太電信掏空案 王令麟遭判賠2億元確定
首頁 / 地方
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗2/300

北市疫苗系統重啟 1小時已約滿9成2

2022/1/14 11:08（1/14 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市COVID-19疫苗預約系統今天重啟，提供8.4萬劑量能及7處中型接種站預約，副市長蔡炳坤表示，系統開放1小時後，已有7萬6920人完成預約，總預約率達92%。

台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統上午9時重啟，蔡炳坤表示，此次除了新增7處中型接種點，還有醫院多開的22日、23日量能，提供總預約量8萬4099劑。

蔡炳坤指出，系統才開放15分鐘，已有4萬3696人預約完成；半小時後有6萬1059人預約完成；1小時後有7萬6920人預約完成，總預約率達92%，相當踴躍。

蔡炳坤表示，台北市原本17日到21日已經開出11萬6505劑量能提供預約，今天再提供8萬4099劑量能，總計台北市17日到23日、7天的時間共提供20萬605劑量能，但顯然還無法滿足所有市民需求。

蔡炳坤說，若此次預約不到，還可以到各大醫院開設的疫苗特別門診及隨到隨打掛號接種，台北車站也每天持續提供第1、2劑疫苗接種。（編輯：方沛清）1110114

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀