北市疫苗系統重啟 1小時已約滿9成2

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市COVID-19疫苗預約系統今天重啟，提供8.4萬劑量能及7處中型接種站預約，副市長蔡炳坤表示，系統開放1小時後，已有7萬6920人完成預約，總預約率達92%。

台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統上午9時重啟，蔡炳坤表示，此次除了新增7處中型接種點，還有醫院多開的22日、23日量能，提供總預約量8萬4099劑。

蔡炳坤指出，系統才開放15分鐘，已有4萬3696人預約完成；半小時後有6萬1059人預約完成；1小時後有7萬6920人預約完成，總預約率達92%，相當踴躍。

蔡炳坤表示，台北市原本17日到21日已經開出11萬6505劑量能提供預約，今天再提供8萬4099劑量能，總計台北市17日到23日、7天的時間共提供20萬605劑量能，但顯然還無法滿足所有市民需求。

蔡炳坤說，若此次預約不到，還可以到各大醫院開設的疫苗特別門診及隨到隨打掛號接種，台北車站也每天持續提供第1、2劑疫苗接種。（編輯：方沛清）1110114