陳其邁到代天宮參拜 盼哈瑪星風華再現

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高雄市長陳其邁（坐椅者左4）16日到哈瑪星代天宮參拜，隨後參加經發局與在地商圈在代天宮前廣場舉辦的「高雄過好年」系列活動，並向當地民眾拜早年。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月16日

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市長陳其邁今天下午至哈瑪星代天宮參香祈福，他並細數高雄蛻變，相信哈瑪星風華再現，高雄發展指日可待。陳其邁參拜後，代天宮擲出罕見的「立筊」，也令人稱奇。

陳其邁到哈瑪星代天宮參拜，隨後參加經發局與在地商圈在代天宮前廣場舉辦的「高雄過好年」系列活動，並向當地民眾拜早年。

陳其邁在活動上致詞表示，哈瑪星是高雄最早發展的地方，未來舊漁市場改造活化完工後，也將成哈瑪星亮點。他並稱讚哈瑪星店家都經過歷史考驗，老字號品質有保證，哈瑪星也是適合徒步旅行的地方。

陳其邁說，市府努力振興經濟，推出持振興五倍券200元換400元高雄商圈夜市券活動，消費滿200元登錄發票還可以參加「高雄開就賺」抽獎活動，截至目前已送出3輛特斯拉電動汽車，還有4輛要送出，鼓勵民眾多到高雄消費，也幫助商家生意更好。

陳其邁並細數高雄蛻變，包括向高科技大廠招商、捷運及輕軌建設持續進行、台灣燈會在高雄等，相信未來哈瑪星風華再現、高雄大發展，指日可待。

此外，陳其邁參拜完，前往代天宮前廣場參加活動時，有名男信徒在代天宮內問事擲筊，居然擲出罕見的「立筊」，廟方隨即以欄杆圍住展示，讓在場信徒看了稱奇。（編輯：黃世雅）1110116