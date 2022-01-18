北農設零批場使用協議書 承銷人不滿擬抗議

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北農產運銷公司設批發市場零批場位置使用協議書，承銷人不滿，擬在春節後抗議。北農今天表示，將持續與部分水果承銷人溝通，且承銷人幾乎皆已簽協議書並抽籤。

自由時報電子報報導，台北市長柯文哲今晨視察台北第一果菜及萬大漁類批發市場，喊話加速市場改建，但北農近期與蔬果承銷人簽訂批發市場零批場位置使用協議書，訂每天銷售平均量400公斤或金額為新台幣1萬元才可使用，且傳將淘汰水果零批場4成承銷人，承銷人組自救會醞釀春節後抗議。

北農總經理翁震炘晚間接受中央社電話訪問說，使用第一果菜批發市場零批場位置的蔬果承銷人共926人，幾乎皆已簽協議書並針對位置抽籤，會持續與部分水果承銷人溝通。

他表示，第一果菜批發市場零批場原是分貨場，提供承銷人分貨，至今變為零售賣蔬果地點，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，北市府提到零批場為公有土地，位置卻轉租、轉讓、未收租金等情形，加上長時間無人管理找不到使用人，要求改善。

他說，針對制定批發市場零批場位置使用協議書，去年10月間至今年1月初，與青果公會、蔬菜公會等業者開9次會議，並達成共識。

翁震炘表示，經與公會溝通，協議書內容改為承銷人平均交易量每天要400公斤或銷售金額達1萬元，這部分8至9成承銷人可達到，不會有淘汰4成承銷人狀況。

他指出，部分承銷人不能占用批發市場零批場位置卻未交易，並租給其他攤商，制定協議書是要解決佔用公有土地卻沒交易情形，跟公會已多次溝通，且達成共識。（編輯：張銘坤）1110118