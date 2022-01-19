「小鹿」AI機器人春節亮相 可詢問宜花即時路況

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公路總局第四區養護工程處推出「小鹿」AI路況機器人，將於春節連假期間放置於蘇澳服務區、統一超商南澳門市及花蓮和平台泥DAKA園區服務台。中央社記者張祈攝 111年1月19日

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）公路總局第四區養護工程處今年春節期間推出「小鹿」AI路況機器人，放置於蘇花路廊3處停靠點，民眾可詢問路況、旅遊資訊或與交控中心視訊對話，若成效好將再增加小鹿數量。

四工處金岳工務段長兼南澳交控中心主任張芯瑋今天接受媒體聯訪表示，「小鹿」將於春節連假期間試辦，在蘇澳服務區、統一超商南澳門市及花蓮和平台泥DAKA園區服務台各放置1台供民眾使用。

張芯瑋示範使用方式，只要輕摸「小鹿」肚子就能喚醒機器人，可直接詢問宜花即時路況、交通宣導資訊及鄰近觀光資訊，還可直接與金岳工務段南澳交控中心視訊，方便遊客調整行程，避開塞車。

張芯瑋說，「小鹿」機器人將在29日春節連假首日亮相，目前為試辦階段，若成效不錯，未來不排除延長放置時間，或增加擺放據點。

四工處表示，今年春節連續假期自1月29日起至2月6日共計9天，預估蘇花路廊初一（2月1日）至初三（2月3日）南下車流量將出現最大車潮，初三至初五（2月5日）則為北上返工車潮，呼籲民眾避開車流高峰期行駛。（編輯：郭諭儒）1110119