更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土增10例、境外移入44例 桃園1個案感染源不明
首頁 / 地方

「小鹿」AI機器人春節亮相 可詢問宜花即時路況

2022/1/19 13:23（1/19 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
公路總局第四區養護工程處推出「小鹿」AI路況機器人，將於春節連假期間放置於蘇澳服務區、統一超商南澳門市及花蓮和平台泥DAKA園區服務台。中央社記者張祈攝 111年1月19日
公路總局第四區養護工程處推出「小鹿」AI路況機器人，將於春節連假期間放置於蘇澳服務區、統一超商南澳門市及花蓮和平台泥DAKA園區服務台。中央社記者張祈攝 111年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）公路總局第四區養護工程處今年春節期間推出「小鹿」AI路況機器人，放置於蘇花路廊3處停靠點，民眾可詢問路況、旅遊資訊或與交控中心視訊對話，若成效好將再增加小鹿數量。

四工處金岳工務段長兼南澳交控中心主任張芯瑋今天接受媒體聯訪表示，「小鹿」將於春節連假期間試辦，在蘇澳服務區、統一超商南澳門市及花蓮和平台泥DAKA園區服務台各放置1台供民眾使用。

張芯瑋示範使用方式，只要輕摸「小鹿」肚子就能喚醒機器人，可直接詢問宜花即時路況、交通宣導資訊及鄰近觀光資訊，還可直接與金岳工務段南澳交控中心視訊，方便遊客調整行程，避開塞車。

張芯瑋說，「小鹿」機器人將在29日春節連假首日亮相，目前為試辦階段，若成效不錯，未來不排除延長放置時間，或增加擺放據點。

四工處表示，今年春節連續假期自1月29日起至2月6日共計9天，預估蘇花路廊初一（2月1日）至初三（2月3日）南下車流量將出現最大車潮，初三至初五（2月5日）則為北上返工車潮，呼籲民眾避開車流高峰期行駛。（編輯：郭諭儒）1110119

公路總局第四區養護工程處將在春節期間推出「小鹿」AI路況機器人，提供民眾查詢宜花即時路況、交通宣導資訊及鄰近觀光資訊等，還可直接與金岳工務段南澳交控中心視訊直接詢問。中央社記者張祈攝 111年1月19日
公路總局第四區養護工程處將在春節期間推出「小鹿」AI路況機器人，提供民眾查詢宜花即時路況、交通宣導資訊及鄰近觀光資訊等，還可直接與金岳工務段南澳交控中心視訊直接詢問。中央社記者張祈攝 111年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族