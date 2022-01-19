台南便利購業績破2300萬元 年菜預購開紅盤

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台南市經濟發展局19日在學甲公有零售市場舉辦傳統市場年菜預購推廣記者會，並宣布電商整合平台「台南便利送」至今累計業績突破新台幣2300萬元，年菜預購也開出紅盤。（台南市經發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月19日

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）因應疫情衝擊傳統市場攤商營運，南市府「台南便利送」電商整合平台，8個多月來業績超過2300萬元；早鳥年菜預購也開出紅盤，湧進超過千張訂單，單月營業額創下75萬元佳績。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌今天前往學甲公有零售市場向攤商拜早年，同時推廣傳統市場年菜與伴手禮線上選購服務。他表示，為協助攤商搶攻年菜商機，自去年12月18日起推出年菜早鳥限量預購活動，透過異業結盟協助市場攤商拓展多元銷售通路。

年菜預購中，學甲市場與東市場年菜組合是線上最熱門商品，由於年菜製作工序繁複需提早下單，加上春節貨運滿載，所以採早鳥限時訂購，名攤美食與總舖師手路菜一開賣就銷售一空。

陳凱凌說，「台南便利送」平台成立8個月以來，業績突破新台幣2300萬元；年菜早鳥限量預購推出1個月來，營業額創下單月超過75萬元成績。不僅市場攤商有訂單收益，物流業者及計程車司機也成為附加受益者。

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陳凱凌提醒，因應年節期間物流業者人力調配，「台南便利送」最後收單日為25日，並於28前配送完畢。民眾可把握機會訂購傳統市場美味年菜、伴手禮及名攤小吃，招待親朋好友品嘗台南好味道。

經發局今天新聞稿指出，自OVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，消費者為降低群聚傳染風險，選擇與以往不同消費模式，傳統市場內實體攤商營運受前所未有衝擊。這次率六都之先架設「台南便利送」，除了年菜外，透過台南便利送系統「市場總覽」訂購南北貨、生鮮肉魚與蔬果或是滷味、魚翅羹、油雞與小菜、香腸、各式火鍋料。（編輯：孫承武）1110119