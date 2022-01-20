林右昌購200箱鳳梨釋迦 挺台東農民

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基隆市長林右昌（中）透過立法委員劉櫂豪（右2）牽線認購200箱台東鳳梨釋迦。林右昌20日表示，對於中國禁台灣水果出口到中國，這是很不智的事，也把台灣人民推得更遠，一昧打壓只會引起反彈。中央社記者王朝鈺攝 111年1月20日

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市長林右昌透過立法委員劉櫂豪牽線認購200箱台東鳳梨釋迦。林右昌表示，自己的農民自己挺，中國頻阻台灣水果輸入到中國是很不智的事，也把台灣人民推得更遠。

「支持台東農民推廣鳳梨釋迦記者會」上午在基隆市政府一樓大廳舉行，林右昌表示，對於中國禁台灣水果輸入到中國，這是很不智的事，也把台灣人民推得更遠，一昧打壓只會引起反彈。

林右昌說，自己的農民自己挺，聽到劉櫂豪成立平台行銷台東優質鳳梨釋迦，也知道台東的水果是世界級品質，因此一定要全力相挺和支持，這次特別採購200箱鳳梨釋迦，分享給市府同仁，也呼籲更多市民一起來相挺台東農民。

林右昌說，基隆有很多台東的鄉親，且他的父親小時候也曾經為了躲空襲，在台東居住了10年，與台東也有一些淵源。對於中國頻頻阻止台灣水果輸入中國大陸行銷，林右昌建議中國應該積極採購台灣的水果，才有助於兩岸互動，一昧的打壓只會引起反彈。

劉櫂豪說，台灣與中國都是世界貿易組織（WTO）的會員國，應該遵循貿易規則往來，很遺憾去年9月中國片面違反貿易規則，禁止鳳梨、釋迦及蓮霧等水果進入中國。

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他表示，雖然這對農民產生衝擊，例如鳳梨釋迦過去有90%以上都是銷往中國大陸市場，不過危機就是轉機，大家都認知到不能太過倚賴單一市場，現在國內也可以吃到台東優質的鳳梨釋迦，感謝很多企業和政府單位相挺，一起支持台灣水果。

農委會主委陳吉仲日前指出，中國去年宣布暫停進口台灣鳳梨、蓮霧、釋迦，這些做法都未依照國際規則，台灣除持續向對方反映，也持續打開其他國際市場，例如鳳梨去年外銷日本逾1萬8000公噸、預估今年外銷可超過3萬公噸，透過持續外銷高端市場，維持產地價格平穩。（編輯：方沛清）1110120