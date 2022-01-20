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台南擴大登月計畫 逾2000女學生可獲生理用品

2022/1/20 18:19（1/20 19:06 更新）
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台南市政府持續推動「登月計畫」，提升女性權益及保護弱勢學生；未來康那香企業將提供校園以優惠價取得生理用品，受惠女學生逾2000人。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月20日
台南市政府持續推動「登月計畫」，提升女性權益及保護弱勢學生；未來康那香企業將提供校園以優惠價取得生理用品，受惠女學生逾2000人。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月20日
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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市長黃偉哲和康那香企業董事長戴榮吉今天簽署合作備忘錄，持續推動台南市「登月計畫」；未來康那香將提供校園以優惠價取得生理用品，受惠女學生逾2000人。

黃偉哲和戴榮吉今天在台南市永華市政中心簽署「台南市政府校園登月計畫合作備忘錄」，黃偉哲表示，台南市政府將全力推動「登月計畫」，提升女性權益及保護弱勢學生，同時喚起大眾對兩性平權的關注，也吸引更多企業投入關懷弱勢的行列。

黃偉哲說，台南市公私協力陪伴所有弱勢女學生共同面對生理期的身體變化，孩子的生理基本需求，不應受一些條件限制而被影響。

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台南市政府發布新聞稿指出，市府去年推行「登月計畫」，免費提供台南市永華、民治兩座市政中心及37區公所公廁放置生理用品供洽公女性使用，當時教育局也同步啟動「校園登月計畫」，提供佳興國中等17所偏鄉國中女學生生理用品。

市府今年擴大執行「登月計畫」，合作備忘錄的簽署，將讓台南市校園以優惠價取得康那香生理用品，「校園登月計畫」對象涵蓋台南市校園低收及中低收入戶女學生，預估受惠女學生從去年692人增至2188人。（編輯：謝雅竹）1110120

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