嘉義縣貨轉中心完工 中華郵政將投入10億元進駐
2022/1/22 14:56（1/22 16:16 更新）
嘉義縣貨物轉運中心歷經2年興建近期完工，22日舉行竣工暨土地點交典禮，嘉義縣長翁章梁（左5）等人出席。中央社記者蔡智明攝 111年1月22日
（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉義縣貨物轉運中心歷經2年興建、近日完工，位處嘉義縣市交界、國道交流道旁，交通便利，中華郵政率先在此購地將興建郵務轉運、倉儲中心，總經費達新台幣10億元。
歷經2年施工，嘉義縣貨物轉運中心近期完工，今天舉行竣工暨土地點交典禮，嘉義縣長翁章梁、太保市長黃榮利、中華郵政公司嘉義郵局局長陳麗美等人與會。
翁章梁致詞表示，此處位於嘉義縣、市交界，鄰近國道1號嘉義交流道，重劃面積28.33公頃，提供約18公頃貨轉用地，未來將成為中南部各縣市及嘉南平原貨物中繼轉運樞紐。
陳麗美告訴中央社記者，中華郵政著眼此處交通更利、地理位置優越，率先在此購置1800坪土地，將興建郵務轉運、倉儲中心，總經費達10億元，預計民國115年完工，提供就業機會，協助嘉義農特產轉運，促進地區繁榮發展。
翁章梁表示，貨轉中心重劃後，嘉義縣府共取得41筆抵費地，除讓售中華郵政的土地外，尚餘40筆已於1月19日上網公告標售，公告期間至2月17日止，歡迎投標。
嘉義縣政府建設處新聞資料指出，此處容許貨運、倉儲、批發、零售、大型購物中心及娛樂服務等多元使用項目，開發後可望提供約3600個就業機會。（編輯：戴光育）1110122
嘉義縣貨物轉運中心近日完工，位處嘉義縣、市交界，鄰近國道1號嘉義交流道，交通便利，未來將成為中南部各縣市及嘉南平原貨物中繼轉運樞紐。中央社記者蔡智明攝 111年1月22日
嘉義縣貨物轉運中心近期完工，中華郵政公司嘉義郵局局長陳麗美22日表示，中華郵政著眼此處交通更利、地理位置優越，率先在此購置1800坪土地，將興建郵務轉運、倉儲中心，預計民國115年完工，提供就業機會，協助嘉義農特產轉運，促進地區繁榮發展。中央社記者蔡智明攝 111年1月22日
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