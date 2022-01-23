東台灣專屬毛小孩運動空間 花蓮寵物公園啟用

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花蓮縣政府在美崙溪上游高灘地打造全新寵物公園，23日正式啟用，歡迎民眾帶著自家毛小孩一同前往奔跑、玩樂。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月23日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）位於花蓮美崙溪上游高灘地的寵物公園今天啟用，這座東部專屬毛小孩的運動空間可讓民眾帶著寵物奔跑、玩樂；對現地目前遮蔭不足等問題，縣府建設處將規劃調整改進。

民進黨籍縣議員張美慧於2019年6月於縣議會定期大會提案設置寵物公園獲支持，經縣府選址在花蓮市美崙溪上游高灘地，於2020年9月動工，2021年底完工，基地面積約4000平方公尺。

花蓮縣長徐榛蔚在啟用儀式中致詞表示，自2017年動物保護法修法「零撲殺」政策上路以後，許多衍生的議題值得思考，而「友善」是縣府非常重視的環節；去年底東台灣第一座「狗貓躍動園區」正式營運啟用，有專業的獸醫師進駐，提升花蓮動物保護收容量能，如今寵物公園也正式啟用，在照顧毛小孩的政策推動，將會持續前進。

徐榛蔚說，預計於今年植樹節在寵物公園周邊種植台灣原生樹種，營造遮蔭乘涼的空間，也盼鄉親以領養代替購買，更不棄養。

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花蓮縣政府農業處說明，園區周圍以圍籬採分流分區設計，提供犬隻伸展筋骨的遊戲空間，包括意象紅磚步道、波浪棧道、輪胎隧道等；彩繪遮陽棚看台區可供飼主休息乘涼，在可視範圍內觀察毛孩自由跑跳。

全區綠帶保留，融入美崙溪畔藍綠帶水岸空間，另外，考量使用需求，園區內設置了寵物清洗池，供飼主及寵物進出園區時清洗塵土；採雙層門入口設計並設有完善的監視設備，保障飼主對寵物的管理及安全。目前現地遮蔭不足、周遭場地指引牌設置不足等情形，建設處將進行調整改進。（編輯：陳仁華）1110123

位於花蓮美崙溪上游高灘地的全新寵物公園23日啟用，基地面積約有4000平方公尺，設置波浪棧道、輪胎隧道等多樣活動設施，提供毛小孩們充裕遊憩空間。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月23日