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新北徵防疫旅館轉型集中檢疫中心 專收治輕症

2022/1/23 16:37
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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，徵用防疫旅館轉型設置集中檢疫中心，今天啟用，專責收治無症狀及輕症個案。

新北市衛生局發布新聞稿表示，Omicron變異病毒席捲全球，驚人的傳播速率，使得境外移入確診人數不斷攀升，本土疫情延燒，為避免壓垮醫療量能，今天徵用泰山區某防疫旅館設置集中檢疫中心並啟用，可提供168間房量能，專責收治無症狀及輕症個案。

衛生局表示，集中檢疫中心設有醫療組，由輔大醫院專業醫護團隊進駐，後勤組則由飯店的團隊負責入住、食宿、提供物資及環境衛生等事項，安全組則由新北市警察局及保安警察大隊負責安全檢查及戒護等工作。

新北市長侯友宜今天視察集中檢疫中心並表示，近一週境外移入確診者快速攀升，本土個案也持續增加，考量Omicron變異株傳染力強、潛伏期短，無症狀或輕症比例高，集中檢疫中心將優先做為收治無症狀及輕症個案使用，以避免醫院量能承載過大壓力。（編輯：方沛清）1110123

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