台南新化年貨大街1男邊走邊吃 遭罰3千元

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配合防疫，台南新化年貨大街活動今年規定不開放試吃及邊走邊吃，不過23日一名男子脫下口罩邊走邊吃被警方查獲，衛生局將依法開罰新台幣3000元。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月23日

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市政府在新化區大目降廣場周邊舉辦的新化年貨大街今天開幕，因應防疫規定，現場不准試吃及邊走邊吃，仍有民眾不聽勸，一名男子因邊走邊吃遭開罰新台幣3000元。

以「新化虎賀康」為主題的新化年貨大街下午進行開幕儀式，將持續辦理至28日，因應近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情變化，市府要求提高防疫規格，規劃的攤位數比以往略少，希望方便民眾保持安全社交距離。

新化區長吳金喜表示，活動現場進行出入口管制，嚴格執行實聯登記，且必須量測體溫與手部消毒、戴口罩，禁止攤商提供試吃，也不准邊走邊飲食，還安排工作人員舉標語牌進行走動式宣導。

台南市政府衛生局晚間發布新聞稿指出，今天於新化年貨大街查獲一名民眾脫下口罩邊走邊吃，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款裁罰3000元，成為在新化年貨大街活動開出的首張罰單。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，將全力落實新化年貨大街防疫措施，並做滾動式檢討，希望讓民眾安心採買，也呼籲民眾務必配合防疫規定。（編輯：李錫璋）1110123