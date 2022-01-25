擺脫危樓威脅 嘉縣消防東石分隊新廳舍落成

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義縣消防局第一大隊東石分隊舊廳舍原為海砂屋，民國105年2月台南地震後成了危樓，為了讓隊員安心執勤，中央補助經費覓地新建，今天落成，擺脫辦公場所不安全的威脅。

嘉義縣長翁章梁今天主持消防局第一大隊東石分隊新建辦公大樓落成啟用典禮，地方人士齊聚祝賀，鑫立鑄造廠有限公司捐贈1輛災情勘查車及蔡姓善心人士捐贈1輛救護車，場面熱鬧。

翁章梁接受媒體聯訪表示，新建辦公大樓經幾次流標，在內政部消防署支持下追加預算，今天竣工，讓消防弟兄能在安全的空間服務鄉親。

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媒體問到傳聞台積電有意在嘉義設廠，翁章梁說，有助於嘉義發展、就業的投資，都樂觀其成，嘉義科學園區今年將掛牌運作，歡迎所有高科技廠商，包括智慧農業、精準健康、無人載具或相關產業來投資。

嘉義縣消防局副局長蔡建安告訴中央社記者，東石分隊舊廳舍位在東石鄉公所旁是海砂屋，105年2月6日台南地震後就成了危樓，縣府另外覓地，在東石鄉永屯村新建地上3層鋼筋混凝土構造物，總工程經費新台幣3900多萬元，提升嘉義海區救災救護能量。（編輯：郭諭儒）1110125