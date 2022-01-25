成群麻雀飛進飛出 布袋太聖宮尊重生態不驅鳥

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義縣布袋鎮太聖宮黃昏時成群麻雀進出廟裡，留下不少鳥屎，還曾咬斷鎮殿神明的鬍鬚，廟方卻視若無睹。太聖宮今天表示，因神明指示要尊重生態不能趕鳥，只能請廟公多加打掃。

位在雲嘉南濱海國家風景區內的布袋魍港太聖宮，四周鳥類資源豐富，麻雀尤其多，近日到廟內參拜民眾發現，傍晚時麻雀飛進飛出，遺留不少鳥屎，好奇廟方為何不驅趕麻雀。

太聖宮總幹事秦銘發今天接受中央社記者訪問表示，約6年前廟方在廟門口設過圍網，麻雀還是會透過隙縫飛進廟裡，廟公聽人說，把受困網子的麻雀拔幾根頭上的毛放生，麻雀就害怕不會來了，但麻雀照樣來，還咬斷鎮殿神像李大王爺右邊的鬍鬚。

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秦銘發說，他們因此事請示李大王爺，得到的回應是鳥兒也有靈性，來報復的，要求廟方主事人員，要尊重生態，讓鳥兒自由進出廟宇，從此每到傍晚，大批麻雀就在廟裡飛來飛去，拉了很多鳥屎，讓廟公擦不完。不過為了防止鳥兒再度啄李大王爺的鬍鬚，廟方在神位前加裝了柵欄。

嘉義縣文化觀光局指出，太聖宮建廟超過300年，位於布袋鎮好美里（虎尾寮），該地名舊稱「魍港」，太聖宮最出名的神像是「魍港媽祖」，民國107年獲文化部指定為重要古物，並推論年代為明末清初的作品。（編輯：謝雅竹）1110125

位在雲嘉南濱海國家風景區內的布袋魍港太聖宮，四周鳥類資源豐富，麻雀尤其多，傍晚時常有麻雀飛進飛出，遺留不少鳥屎。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月25日