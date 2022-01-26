基隆漁會正濱大樓以光展演 小年夜點燈登場

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基隆市漁會正濱大樓夜間點燈「以光展演」在農曆春節小年夜（30日）晚間登場，自晚間6時到9時，每30分鐘動態展演約2分鐘，邀請民眾春節期間前來基隆走春，一睹夜間古蹟之美。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月26日

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市漁會正濱大樓日前修復完工，照明設備也在近日建置完成，基市府表示，自春節小年夜（30日）起夜間點燈「以光展演」隆重登場，每晚6時到9時，每30分鐘動態演出約2分鐘。

基隆市政府文化局長陳靜萍今天透過新聞稿表示，從歷史價值來看，漁會正濱大樓作為過去台灣北部最重要的漁業行政中心，完整保留日治時期的建築特色及風格，在漁業文化傳承和象徵上別具意義。

陳靜萍說，市府與曾多次參與台灣燈會光環境等大型活動的設計團隊討論，結合「光」與「生活」觀點出發，將大樓的漁業產業意象呈現出來，除彰顯建築的平實、簡潔外，並帶出漁業產業建築的特有象徵，創造漁事生活及在地居民的緊密連結。

陳靜萍表示，過去名為「水產館」的漁會正濱大樓，建築風格富含漁業色彩，從主入口遠看似1條魚的魚頭，充分展現大樓的漁業意象。

她說，這次夜間照明建置，便透過照明設計刻劃魚首入口意象，透過光效動態展演，演繹魚往前進的水紋流動感，建築在動與靜間自然遊走，整棟建築布光形式也隱喻著「魚」從海上來的豐盛收穫意涵。

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基隆市文化局文化設施科長吳純明表示，東側牆面棚架遺痕的照明設計，也是這次夜間照明建置的一大亮點。在水產館時期，大樓東側牆面與魚市場棚架連接，是過去漁業作業的場所；後來棚架拆除，現在只能看到拆除後的遺痕。這次照明設計也將棚架遺痕勾勒出來，透過光的軌跡展現歷史的痕跡。

文化局指出，漁會正濱大樓夜間點燈「以光展演」在農曆春節小年夜（30日）晚間登場，自晚間6時到9時，每30分鐘動態展演約2分鐘，邀請民眾春節期間前來基隆走春，一睹夜間古蹟之美。（編輯：戴光育）1110126