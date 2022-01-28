高屏洋蔥芒果已有病蟲害 農改場籲農友防範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高屏地區芒果正值開花著果期，高雄區農業改良場表示，目前因氣候乾燥，薊馬類害蟲密度有上升趨勢，呼籲農友留意田間密度，即時防範。（高雄區農業改良場提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）高屏地區芒果正值開花著果期；屏東洋蔥正值蔥球膨大期，高雄洋蔥進入採收階段。高雄區農業改良場表示，氣候因素，目前芒果和洋蔥有少數田間發生病蟲害，籲農友留意防範。

高雄區農業改良場新聞稿表示，最近調查，高屏地區的芒果正值開花著果期，目前因氣候乾燥，薊馬類害蟲密度有上升趨勢，籲農友留意田間密度，即時防範。

另外，農改場也特別呼籲，在陰雨高濕時，風勢較大的地區，應特別留意預防細菌性黑斑病，以避免幼果期受害，而大幅降低商品價值。

農改場表示，白粉病、炭疽病、細菌性黑斑病、芒果螟蛾、小黃薊馬、台灣花薊馬與芒果葉蟬等都是芒果開花著果期常見病蟲害。

除了芒果外，高屏地區冬季重要裡作的洋蔥，恆春半島栽培田區已陸續進入蔥球膨大期，高雄林園地區則已進入採收階段。

農改場表示，目前少數洋蔥田區有病害現蹤，且依中央氣象局預報，接下來仍有降雨可能，籲請農友審慎預防黃萎病、炭疽病及軟腐病等病害。

農改場指出，為避免病害蔓延造成損失，加強田間巡查工作，發病初期適時以核准用藥防治，如果已到採收期應避免使用化學藥劑，避免造成藥劑殘留疑慮。（編輯：郭諭儒）1110128