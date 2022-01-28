花蓮火車站、年貨大街疫苗施打站 完成接種送禮券

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農曆春節期間車站人潮多，花蓮縣衛生局特別與台鐵花蓮站合作，自28日起至30日及2月4日至6日，在花蓮火車站前站設置BNT疫苗接種站，符合資格民眾可隨到隨打。（台鐵提供）中央社記者張祈傳真 111年1月28日

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）國內COVID-19本土個案持續增加，花蓮縣衛生局與台鐵花蓮站合作，今天起至30日、2月4日至6日，於花蓮火車站前站設置疫苗接種站，符合資格隨到隨打，完成接種還送禮券或禮品。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠下午前往視察施打狀況，她接受媒體聯訪表示，年假還沒開始，搭車人數不算多，截至傍晚5時仍有超過200人接種，詢問度很高。

鍾美珠說，疫苗施打站提供18歲以上、符合資格者施打BNT疫苗，不限縣民，只要攜帶健保卡、身分證及小黃卡就可隨到隨打。

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鍾美珠說，火車站施打站設置時間配合每天開站時間不同，28日從下午2時施打至晚間10時；29日為上午10時至下午6時；30日為從上午9時至下午1時；2月4日、5日為上午11時至晚間7時；2月6日為下午2時至晚間8時。

此外，花蓮年貨大街舞台前側自26日起至30日每天下午4時30分至7時30分也設有BNT疫苗接種站，完成第1、2劑送價值新台幣200元的禮券或等值衛教品；第3劑則送100元禮券。（編輯：黃世雅）1110128