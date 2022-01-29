阿里山林鐵百年特展 民眾可搭檜木列車觀賞

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）阿里山林鐵及文資處在嘉義製材所辦理林鐵百年經典車輛特展，且在嘉義車庫園區陳列百年歷史的林鐵各式車輛，春節連假，遊客不妨闔家搭乘檜木車廂列車觀賞，留下難忘回憶。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處在嘉義製材所及維修林鐵火車「嘉義車庫園區」展出「百年鳴森」林鐵百年經典車輛特展，認識從蒸汽到柴油動力的機關車構造，了解林鐵如何以機械巧思，克服陡峭、多彎的登山路線。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱接受中央社記者訪問表示，編號SL-25蒸汽火車具百年歷史，10餘年前改造為燃燒柴油鍋爐重新上路，且附掛檜木車廂行駛於嘉義站至北門站，春節期間，遊客搭乘參觀林鐵百年經典車輛特展，意義非凡。

周恆凱說，春節9天連假期間，預定1月29日至30日，以及2月2日至6日開行嘉義至北門區間的「檜來嘉驛」列車，其中2月2日至4日為蒸汽火車附掛檜木車廂；1月29至30日及2月5日至6日為柴油機車附掛檜木車廂。

周恆凱指出，阿里山林鐵Shay蒸汽火車為美國Lima公司於1911年至1915年製造，專為採伐阿里山木材運輸使用，1970年鐵路機車動力柴油化後，蒸汽火車陸續退休，1984年全面停駛。

周恆凱說，阿里山林鐵及文資處現有蒸汽火車13輛，2004年至2006年間陸續修復編號SL-31及SL-25蒸汽火車，並改造為燃燒柴油鍋爐，分別配置在阿里山車庫及嘉義車庫，平時配合活動及主題列車、專開列車行駛。

另外，1912年製造的編號SL-21蒸汽火車，1975年移撥嘉義縣政府，停放於嘉義公園陳列展示，2019年7月由柴油機車牽引至嘉義車庫，於2020年進行整修，預計今年4月完成修復後營運。同年製造的編號SL-17蒸汽火車，原停放於阿里山車站展示，2019年6月運至嘉義修理工廠，預定明年可以完成修復營運。

其餘9輛蒸汽火車分別於阿里山、奮起湖及嘉義展示存放，再視未來營運需求及預算規劃修復及陳列展示。

「百年鳴森」林鐵百年經典車輛特展在現今仍保存許多歷史建築及遺構的嘉義製材所展出，展區包括「鐵道縱斷面圖」，保留日治時期的橋梁、隧道、場站海拔等珍貴圖檔文獻；「機械構造和原理」展區，以動畫展現Shay式蒸汽機車作動原理。

在「設計導入林鐵」展區，以林鐵新Logo及「栩悅號」觀光列車設計理念，將機械工藝和最新的設計導入做連結；「職人工具牆」展區，陳列出過往林鐵職人使用的工具。

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周恆凱指出，林鐵首次對車輛車廂導入設計美學，設計出全新「栩悅號」觀光列車，外觀以「阿里山迎賓鳥」之稱的栗背林鴝雄鳥為主題，將鳥的身形融入車頭設計當中。「栩悅號」觀光列車在嘉義車庫園區展出。

另外，林鐵在「嘉義車庫園區」陳列林鐵百年來運駛的各類型車輛，包括1910年引進18噸Shay蒸汽火車、1912年引進28噸Shay蒸汽火車，獨特的直立式汽缸及傘形齒輪設計，為目前公認最會登山的蒸汽火車，也是林鐵的鎮館之寶，1918年運材列車加掛客車，1953年引進第1代柴油機車等，從早年的山林資源輸出，直到現今兼顧觀光與文化資產的營運，一直都是民眾共同的記憶。（編輯：陳仁華/卞金峰）1110129