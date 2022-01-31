歡喜迎虎年 壽山動物園阿虎大啖饗宴

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（中央社高雄31日電）高雄壽山動物園雖因工程暫時休園，但工作人員今天仍為園區老虎們準備新春大餐「虎哩塊肉」，提供營養滿點的全肉饗宴，讓虎年主角大快朵頤，迎接「呼你快樂」新的一年。

壽山動物園發布新聞表示，新春期間因冷氣團來襲，氣溫涼爽，相對的也讓動物食慾大增；園區針對大型貓科動物如孟加拉虎、白老虎及非洲獅，提高全雞、牛肉等食物的供應，讓動物們能有充足能量來源儲存體脂肪。

保育員更在這個除夕團圓日，應景的將食材布置成澎湃的全肉大餐，讓今年虎年的主角孟加拉虎「阿虎」應景的沾沾喜氣，「虎哩塊肉」（閩南語「呼你快樂」諧音）。

動物園說明，「阿虎」原本是民間私人飼養，2年前透過動物園暖心計畫收容入園；經過園區悉心照養及調整適合日糧食譜，阿虎除了擺脫過胖身材外，也能每天舒服的在草地上曬太陽。

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除了虎年主角老虎，動物園並提供狐獴家族出洞搶拍及狒狒家族新設施啟用的一系列萌照，園方說，園區保育員會根據不同個體製作棲架及環豐裝置，讓園內每隻動物都能被充分照顧及享受各項設施。而且為了讓動物也感受新春氣息，除了獻上澎派年菜，園方也在狐獴及狒狒展區貼上喜氣的春聯，讓整修中園區充滿年味。

壽山動物園現正修園整建，暫時向市民朋友請假，無法開放參觀。園方表示，動物最新動態會持續以直播及專題介紹方式在臉書粉絲團與民眾互動，歡迎大家按讚追蹤「壽山動物園臉書粉絲團」，並邀請大小朋友在今年9月重新開園後，來園遊玩。（編輯：方沛清）1110131