旗糖農創園區服務中心 提供農產展售、招商服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

有百年屋齡的高雄旗山製糖工場辦公室經修繕改造後，設立園區服務中心，3日開張，可提供遊客休憩及農創商品展售等服務。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）有百年屋齡的旗山製糖工場辦公室經修繕改造後，設立園區服務中心，今天開張。未來不僅可提供遊客休憩及農創商品展售服務，也作為招商服務窗口，持續媒合與推動潛在廠商入駐。

高雄市政府與台糖公司合作，將百年歷史的旗山糖廠變身為「旗糖農創園區」，行銷地方物產與推廣農創觀光，並向經濟部爭取計畫補助，分年進行糖廠建物修繕及景觀改造。今天開張的園區服務中心，即位於有百年屋齡的製糖工場辦公室內。

高市府都發局今天發布新聞稿表示，製糖工場辦公室於1921年興建，為西洋式紅磚黑瓦拱廊建築，分為東西2棟，中間以走廊銜接，東棟屋頂形狀為寄棟造，牆體有「辰野式」水平帶裝飾及正面拱型山牆。

西棟則為寶瓶屋頂搭配切妻屋頂，外有拱廊造型迴廊，2棟建物內部為洋式小屋屋架。都發局採保存歷史及循古蹟修復技術修繕，回復日治初期典型辦公廳舍式樣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

都發局表示，製糖工場辦公室內的園區服務中心今天開張，開張後不僅可提供遊客休憩及農創商品展售服務，未來也作為招商服務窗口，以高雄農特產經營為招商形象門面展示，並提供導覽接待服務，持續媒合與推動潛在廠商入駐。

此外，園區將於2月26日至28日3天連假，進行地方特色形象店快閃活動，邀集約20家特色商家在6間倉庫及戶外廣場舉辦，有商家聯合行銷、潛力商家形象快閃店、情境式農創體驗活動等，盼為東高雄帶來觀光經濟效益。（編輯：張雅淨）1110203