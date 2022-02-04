台南3年吸引投資逾1.8兆元 帶動南漂趨勢

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（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市招商創佳績。台南市政府統計，台南民國108年迄今吸引逾1.8兆元投資金額，不僅挹注新的經濟量能，也帶動南漂趨勢。

台南市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，台南市108年1月至110年12月新增926件投資案，投資額新台幣995億元，預定創造1832億元產值，增加3萬596個就業機會。

此外，台積電5奈米及3奈米廠投資1.15兆元，聯電去年宣布投資1000億元，富邦媒體（momo）投資42億元在永康區、新市區設立發貨倉及南部物流中心，誠品生活與碳佐麻里合作設置獨立路面店，南仁湖在安平港水岸複合觀光遊憩區及平實綜合轉運站投資近150億元。

台南市長黃偉哲表示，市府3年來每月持續召開重大投資會報，利用相關預審作業及聯審機制的建立，加速行政作業，截至目前列管中2億元以上重大投資案92件，投資金額2928億元，案件數佔比以製造業、產業園區開發及能源投資為大宗。

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台南市政府經濟發展局長陳凱凌說，日本三井OUTLET宣布投資台南後，市府提供都審、建照、使照、無障礙、消防、招募計畫、開幕疏運及停車規劃等協助，預定2月25日開幕營運。

他表示，在台南打造全台最大生產基地的GPS設備及穿戴裝置大廠Garmin（台灣國際航電），雖未在投資會報中列管，但市府也協助加快設廠流程，以3個月時間取得工廠登記證，充分展現市府團隊招商企圖心及行政效率。（編輯：張銘坤）1110204