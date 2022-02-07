日翊物流次風險區員工採檢 居住桃園790人全陰性

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桃園市長鄭文燦（中）7日上午主持防疫專案會議表示，6日針對日翊物流次風險區域的員工進行採檢，居住在桃園市的790人已經全數採檢完畢，都是陰性。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月7日

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市長鄭文燦今天表示，昨天針對日翊物流次風險區域的員工進行採檢，居住在桃園市的790人已經全數採檢完畢，都是陰性，至於居住在外縣市的員工也會在今天追蹤完成。

鄭文燦在上午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議後表示，今天也要針對14天居家隔離的職場接觸者及確診個案的家人共267人進行二採，希望日翊物流的群聚感染能在多次採檢及多層次匡列下逐漸收斂。

鄭文燦說，桃園市目前的居家隔離人數有1709人，還在集中檢疫所的已降到167人，居隔及後送集中檢疫所的人數是下降的。過年後，2月3日到6日這4天期間，市府採檢了8041人都是陰性，代表社區目前相對風險是降低的。希望透過社區採檢減少隱形傳播鏈及社區可能黑數。

鄭文燦指出，市府會在11日前完成學校跟幼兒園的消毒，教職員工也需在開學前完成第3劑疫苗接種，目前未完成接種的有1萬6000多人，市府會專案安排接種，明天早上8時起，在桃園市的8校進行接種作業，由學校或補習班造冊完成，包括公私立高中職、國中小幼兒園、補習班、特教中心、社區大學以及樂齡學習中心教職員。

鄭文燦表示，市府日前有外包資訊人員確診，進行第一次篩檢全數都是陰性，今天是開工後的第一個上班日，在市府大樓以及綜合會議中心的3895人，已經有3820人完成篩檢，目前為止都是陰性，也請各單位督導尚未完成者，必須在今天都完成。

鄭文燦指出，目前遠雄自由貿易港區的加值園區，其中感染熱區是亞旭電腦公司，市府已要求所有亞旭電腦造冊人員，必須在7日完成PCR採檢，也需要換證，未完成造冊換證者，須提供單日快篩或持有3日內PCR陰性報告，這個管制須持續至少2週到1個月，確保入園須有防疫管制，這是基本規範。

鄭文燦說，包括市府、遠雄及疾病管制署，必須實地來勘查、稽查，確保其環境安全及人員管制是否落實，另外，包括用餐的餐廳須做好分時分流，宿舍的防疫規範也要落實，若有派遣員工，須針對每日的實際工作人員及交通車使用人員都要有實名制清冊，建立起人事管理機制，以利後續的追蹤。

鄭文燦表示，遠雄自貿港區是個管制型園區，也是屬於機場特區，因此人員的入園管制須落實實聯制，以及防疫的規範，都須有陰性證明，這些標準都要達標，亞旭才能夠復工，會由疾管署、遠雄自由貿易港區及市府3方面聯合檢查完成後再讓亞旭復工。（編輯：李錫璋）1110207