王澤春節創作壁畫 愛妻屏東家鄉化身老夫子村

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）經典漫畫「老夫子」第二代作者王澤是屏東縣竹田鄉女婿，春節陪妻回屏東，在竹田鄉美崙村創作融入在地生活的大型壁畫。竹田鄉長傅民雄今天說，有意將村落打造成老夫子村。

王澤的妻子是竹田鄉美崙村人，春節期間，定居台北的2人一同回到屏東，並在傅民雄邀請下，王澤2度為美崙村創作大型壁畫，這次以「老夫子」為人像主軸，融入在地生活、日常小事為主題，讓鄉親相當有感。

傅民雄告訴中央社記者，村民無償將住家牆壁提供出來創作大型壁畫，圖面傳達「輕鬆、幽默」，以美崙村生活環境為主題，例如長輩早起做健康操、貓狗吵架這些日常小事都是創作者的題材。壁畫在大年初三（2月3日）開始構圖，大年初5（2月5日）完工。

今年的六堆運動會將在竹田鄉舉辦，傅民雄表示，六堆勇士馬拉松2月13日將在六堆忠義祠起跑，規劃全馬11公里、半馬5公里，共計2000人參加。

傅民雄指出，今年的六堆運動會還首次設立「馬拉松open組」開放全國民眾參加，除了串聯客家鄉鎮，屆時「老夫子大型壁畫」也是賽程會經過地點，讓跑者在沿途欣賞各鄉鎮不同特色。

傅民雄表示，有意打造老夫子村，同時竹田鄉也已申請加入國際慢城聯盟，希望未來能為鄉內觀光旅遊，帶來新的慢活定位。（編輯：戴光育）1110207