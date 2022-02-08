員工未打滿疫苗強制快篩 高雄高分檢：未規定禁上班

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄高分檢未打滿2劑疫苗員工傳需每週快篩1次，高雄高分檢上午回應，根據法務部公文，相關規定僅為勸導提醒同仁注意身體健康，未硬性規定禁上班，目前未打滿者僅有4人。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron新型變異株，媒體報導高雄高分檢開第一槍，即日起未打滿2劑疫苗員工需每週至少快篩1次陰性。

對此，高雄高分檢今天上午接受中央社記者電訪回應，相關規定僅為鼓勵勸導內部同仁健康管理，未打滿2劑員工需每週快篩1次，提醒注意身體健康。並無硬性規定未打滿者不得上班。

高雄高分檢指出，法務部公文曾轉達衛福部公文給各檢察機關，盼鼓勵員工打疫苗提升接種率，機關自2月1日起需了解未打滿2劑疫苗員工原因，輔導限期改善。

至於篩劑費用，高雄高分檢說明，若只打1劑員工需由檢方提供篩劑，1劑都沒打者，則需自行付費購買。經瞭解高雄高分檢內部僅有2人1劑都沒打過，另有2人僅打1劑疫苗。

高雄共有8所院檢單位，包括高雄高分院和高雄高分檢、高雄地方法院和高雄地檢署、橋頭地院和橋頭地檢、高雄高等行政法院、高雄少年及家事法院，院檢員工共達上千人。（編輯：黃世雅）1110208