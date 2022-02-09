南投燈會吸百萬遊客 無人機秀情人節特別節目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投燈會1月29日開幕至今參觀人次突破100萬，觀光產值逾4億元，迎接西洋情人節、元宵節，特別規劃百台無人機排列甜蜜組圖搭配煙火，陪情人浪漫過節，13日還有歌手陳雷獻唱。

南投燈會1月29日至2月20日在南投縣會展中心舉行，縣政府今天透過新聞稿表示，開幕至今總參觀人次突破100萬，周邊觀光消費產值超過新台幣4億元，其中新春特別演出節目、交響樂水舞、和插畫「卡娜赫拉的小動物」合作推出的無人機新春限定演出更是深受好評。

縣府表示，西洋情人節、元宵節將至，12日、13日無人機應景演出限定主題「情投意合浪漫夜」，由數百台無人機排出一系列甜蜜組圖搭配煙火施放，陪情人浪漫過節，13日還有歌手陳雷帶來「歡喜就好」等耳熟能詳歌曲，燈會閉幕前更有朱宗慶打擊樂團壓軸演出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，集集鎮公所辦理「集集鄉土燈會」，12日在武昌宮前廣場有小型熱氣球升空，遊客與熱氣球合影可獲限量小禮物，集集鎮長陳紀衡現場發開運紅包給遊客，接著15日元宵節晚間在集集火車站發開運提燈，並啟動「雪花紛飛造景」供遊客拍美照。

竹山鎮公所辦理「竹藝燈會」，13日在竹山菸葉館閉幕，當晚抽出「竹山歡樂購」大獎油電汽車、10輛電動機車、30台iPad mini、10台iPhone 13等好禮，及燈會集點獎竹山紫南宮錢母套幣，鎮公所共發出6700張燈會集點摸彩券抽201組錢母套幣。（編輯：黃世雅）1110209