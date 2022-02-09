開學在即 台南推強化門禁管制等10項防疫措施

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（中央社記者張榮祥台南9日電）2月11日開學日在即，台南市政府教育局今天公布強化門禁管制等10項校園防疫措施，要求開學前落實校園室內外環境清消，加強防疫，守護師生安全。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，目前台南市所屬國中小教職員工完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2劑疫苗比率逾98%，接種第3劑疫苗比率也超過42%，市府將持續鼓勵老師完成第3劑疫苗接種，提升整體保護力。

台南市教育局長鄭新輝表示，開學後校園活動得以實體辦理，但須審慎評估風險及落實防疫規範；開學後每天上學前、入校時及下午需各量測1次體溫，一旦身體不適，應立即反映、就醫及在家休息，避免外出。

鄭新輝說，學校將持續實施門禁管制，家長及訪客非必要不入校園，若進入校園須遵守防疫規範，配合實聯制、戴口罩及量體溫等措施至指定空間洽公；校園也將維持非上課時間依公告時段開放戶外空間，並全面暫停室內空間借用。

台南市教育局同時公布10項防疫措施，包括盤點防疫物資、校園全面清消、師生健康管控、全程戴口罩、午餐防疫升級、強化門禁管制、嚴謹規劃跨縣市活動、提高疫苗施打率、自主防疫檢核、配套預防性停課。

教育局表示，台南市相關防疫措施將依中央流行疫情指揮中心公告的疫情狀況，在開學後持續滾動修正。（編輯：戴光育）1110209