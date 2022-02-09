嘉義縣開學校園防疫清消 11日前完成

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開學在即，嘉義縣長翁章梁（前左2）9日由教育處長李美華（前右2）、環保局長張根穆（前右）陪同，前往朴子市大同國小視察COVID-19防疫工作及環境清消情形。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月9日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣政府今天表示，全縣高中職以下各級學校清消，在11日前全部完成，目前教職員工完成2劑COVID-19疫苗接種率達97.4%，第3劑疫苗持續施打中，打造師生安全、家長安心的健康校園。

嘉義縣長翁章梁今天由教育處長李美華、環保局長張根穆等人陪同，前往朴子市大同國小視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作及環境清消情形。

翁章梁接受媒體聯訪表示，已督促環保局，全縣高中職以下學校防疫清消，在11日前全部完成，提供師生安全、家長安心的健康校園。

翁章梁說，這兩年來大家累積了很多經驗，面對突發狀況摸索出解決辦法，防疫工作已漸漸上手，只差在是否落實，希望校長、老師們辛苦一點，讓家長學生都放心。

教育處體健科長黃宏鼎告訴中央社記者，目前嘉義縣教職員工完成2劑COVID-19疫苗接種率達97.4%，第3劑疫苗持續施打中，未施打疫苗的教職員工，也按照規定，每週快篩1次。

另外，開學後學生每天都要戴口罩、量體溫，同校有1名師生確診，此班停課14天，同校2名師生確診全校停課14天，學校要避免到疫情熱區縣市舉辦校外參訪活動。

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黃宏鼎表示，嘉義縣這學期將推廣防疫順口溜，學生回家背誦「戴口罩、勤洗手」等防疫口號給父母、祖父母聽，把防疫防線延伸到家庭、社區，共同實踐「防疫我內行，滅菌保安康」目標。

大同國小校長吳順發則說明學校防疫整備狀況，並指出口罩、酒精、漂白水、午餐隔板等防疫物資充足，學校老師也以稀釋漂白水仔細擦拭每一張桌子，為開學防疫做足準備。（編輯：陳仁華）1110209