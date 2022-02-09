中台灣元宵燈會12日登場 人流管制全區禁止飲食

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）2022中台灣元宵燈會12日將在台中文心森林公園登場，市府規劃4個出入口人流管控，賞燈期間全程戴口罩，全區禁止飲食。

台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，2022中台灣元宵燈會12日在台中文心森林公園登場，賞燈焦點為「虎威笙風」燈區，10米高的台中虎爺主燈，造型氣宇軒昂，扮相富貴，呈現「富市台中、生態共生」的城市意象。

「52海洋」燈區的8米高虎鯨、光速世界6米高機器人、大地糧心6米高稻草人等，白天是公園內的裝置藝術，晚上搖身一變成為最耀眼華麗的燈組，是拍照打卡亮點。

12日開幕晚會表演活動，邀請靈魂頑童舞蹈團、威勁龍獅武術戰鼓團演出，歌手陳勢安、梁文音、金曲歌手王宏恩及金曲歌后徐佳瑩華麗演出。

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由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，觀旅局指出，春節期間台中疫情相對平穩，為落實防疫，加強文心森林公園四周圍設，在公園4個角落（文心路/向上路、文心路/大墩七街、惠文路/大墩七街、惠文路/向上路）設置出入口並實施防疫措施。

燈會期間將依中央防疫指引進行全區容留人數管控，入場應守秩序排隊、配合實聯制、量測體溫及手部消毒，賞燈期間全程戴口罩、維持社交距離，全區禁止飲食。（編輯：郭諭儒）1110209