因應缺蛋 新北學校午餐可協商換菜單

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市政府教育局今天表示，學校午餐由校方與業者訂定契約執行，因應目前可能的缺蛋，可添加其他營養成分相同的食材，業者也可與校方協商更換菜單。

新北市長侯友宜今天前往中山國小校門口，關心開學首日學校防疫情形，他接受聯訪時，媒體詢問他會不會響應中國國民黨中央黨部結合縣市議會黨團，展開的「反核食、護食安」行動。

侯友宜重申，優先守護人民的健康，落實食品安全把關並反對核食，尤其，有產品健康疑慮的食品，就不准進校園，也會在所有的營養午餐供應契約裡，訂定相關議題。

他回應媒體詢問學校的雞蛋存量是否足夠時表示，現在雞蛋的供應還有一段時間才能夠滿足，目前為止，團膳廠商還沒實際反映，不過，在營養午餐合約都有規定，就依照契約來走。

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教育局副局長劉明超告訴中央社記者表示，學校午餐由校方與業者訂定契約執行，因應目前可能的缺蛋狀況，可透過添加其他營養成分相同的食材來因應，教育局會發文給學校，提供業者與校方協商更換菜單彈性。

教育局表示，校園防疫統計至7日為止，新北市高中以下學校教職員工COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打第2劑達9成8，第3劑也超過6成，目前施打人數持續增加。各校也準備4萬5000份快篩試劑備用。鼓勵教師趕快施打第3劑，提升涵蓋率，確保校園的安全。（編輯：李錫璋）1110211