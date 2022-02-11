高雄岡山開3社區篩檢站 巨輪通校路口採檢免下車

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為擴大高雄港區從業人員COVID-19疫苗接種覆蓋率，高雄市政府11日起一連2天在高雄港36號碼頭、3/5貨櫃中心增設接種站，11日共接種486人次。（港務公司提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月11日

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市今天新增13人確診，且確診者足跡多在岡山區。市府晚間加開社區篩檢站，包括和平公園廣場、河堤公園，巨輪路通校路口篩檢站還提供免下車採檢服務。

高雄市政府衛生局傍晚發布訊息表示，為了防堵社區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今天除了在岡山區和平公園廣場有篩檢站，再加開岡山河堤公園、巨輪路與通校路口篩檢站，篩檢時間至晚間9時；其中巨輪路與通校路口篩檢站提供「車來速、免下車」服務，鼓勵與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡前往篩檢。

根據市府公布，岡山區包含岡山火車站、岡山郵局高雄139支、京城銀行岡山分行、高雄銀行岡山本洲分行、文賢市場、辣匠總店、全聯壽華店、大岡山生態園區、中山夜市、極鮮火鍋、綠色森林幼兒園等地都有確診者足跡。

衛生局資料表示，丹丹漢堡大社店也在8、9日都有確診者長時間在店內活動。店家今天也在臉書公布，由於疫情嚴峻，為了用餐安全，積極配合衛生單位安排消毒作業，今天起不提供餐點服務，恢復營業時間將另外公布。

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此外，為擴大港區從業人員COVID-19疫苗接種覆蓋率，高市府11、12日在高雄港36號碼頭、3/5貨櫃中心增設疫苗接種站，鼓勵港區從業人員踴躍施打疫苗，今天共接種486人次。

台灣港務公司董事長李賢義下午到現場關心疫苗施打情形，除慰勉現場人員辛勞外，對於不需排隊、動線流暢、井然有序感到滿意。他並透過新聞稿感謝所有港區業者及從業人員配合指揮中心及市府防疫政策，合作守護邊境防疫最前線。（編輯：郭諭儒）1110211

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）