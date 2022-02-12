樹枝垂落影響行車 埔鹽安全帽樹變身巨大花椰菜

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（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）彰化縣埔鹽鄉員鹿路三段一棵「安全帽樹」去年底意外爆紅，成為拍照熱點，不過安全帽樹已修剪為「花椰菜樹」，縣府表示，樹枝垂落影響行車，修剪避免不必要事故。

埔鹽鄉員鹿路三段靠近番金路口，路旁一棵「安全帽樹」屹立近百年，當地人早就見怪不怪，有單車環島騎士經過，拍照片上傳社群網站引發網友熱議，有網友畫上人臉後製成「安全帽樹」，有趣的造型成為「打卡」熱點，吸引不少騎士專程來此。

這棵安全帽樹樹齡已久，位在一家五金行前方，可見翠綠、茂密的枝葉，不過靠近道路的枝葉卻有「缺角」讓整棵樹像極安全帽。居民先前表示，造型非人為刻意修剪，而是車身較高的貨櫃車、大卡車經年累月行經「削」出來，多年下來，樹木造型越來越像安全帽。

員鹿路三段屬於縣道，由彰化縣政府養護。「安全帽樹」日前被發現已修剪，形貌從安全帽樹變得像埔鹽鄉重要農作物花椰菜，有遊客認為打卡景點消失很可惜，但也有人覺得像花椰菜「滿可愛的」，居民說，歡迎遊客繼續來拍照，順手買花椰菜、菜乾等地方農產。

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彰化縣政府今天透過訊息表示，有關埔鹽鄉這棵近百年榕樹，基於行車安全，往年都會辦理例行修枝，因樹枝垂落影響行車，近日辦理修剪作業，避免大貨車行駛碰撞樹木引起不必要事故，縣府會持續兼顧行車安全與道路景觀需求，盼民眾體諒。

樹木枝葉先前寬達雙向兩車道且垂落，大貨車經過會擦撞。縣府指出，幾年前曾有大貨車撞掉樹枝砸到後方轎車，造成國賠案件，因此路樹高度不能影響行車安全，喬木樹枝淨高須維持4到5公尺，縣府會定期適當修剪。（編輯：郭諭儒）1110212