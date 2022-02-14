未禁宮廟走春 台東縣府：落實防疫否則開罰

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（中央社記者李先鳳台東縣14日電）台東縣元宵廟會遶境活動受疫情影響取消，但未嚴格禁止宮廟間的走春會香和民宅淨宅活動。不過縣府指出，個別宮廟活動還是要依照規定落實防疫措施，否則會開罰。

台東著名炮炸寒單爺的玄武堂，元宵活動取消，不過寒單爺的「聖誕千秋」活動，屆時視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展狀況再決定。

玄武堂創堂主李建智今天接受中央社記者電話訪問表示，炮炸寒單爺每年有2次，一次在元宵節，另一次是寒單爺「聖誕千秋」日，為農曆3月15日（即國曆4月15日），到時將依中央疫情指揮中心規定決定是否舉辦。

此外，每年在元宵節前1天，宮廟間會有走春活動。縣府接到民眾陳情，有商家邀請宮廟隊伍到店門口淨宅，擔憂群聚風險。

台東縣政府民政處表示，近期有民眾反映，部分宮廟於走春淨宅或練習時未戴口罩，恐造成防疫破口。因此，再次向轄內各宗教團體說明，春節期間因大量人口流動且群聚，在春節後更要注重各項防疫措施，不能存僥倖心理，務必落實防疫措施，包括實聯制、量測體溫及戴口罩。

如有接獲檢舉，確實有未落實防疫措施情形，縣府將會依衛福部的公告移請衛生單位開罰，各宗教團體務必遵守規範。

台東縣民政處長鍾青柏表示，不論是淨宅還是走春，最重要的就是遵守防疫規定，保持社交距離。防疫期間，各種社交活動都要依照中央疫情指揮中心的指引，廟會活動雖沒有嚴格禁止，但若有違反防疫規定被檢舉，衛生局仍會開罰。（編輯：郭諭儒）1110214