吉普車違規開入墾丁東海岸沙灘 墾管處將開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

墾丁東海岸13日被民眾發現有3輛吉普車開下沙灘區域，嚴重破壞周邊地貌，保七總隊第八大隊接獲報案後到場調查，後續依調查資料函文墾丁國家公園管理處。（保七總隊提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）墾丁東海岸擁有壯麗美景，受到國內外遊客喜愛，13日卻被發現有3輛吉普車違規開下沙灘，破壞地貌，墾丁國家公園管理處調查後，將依違反「國家公園法」開罰。

從台26線開車往墾丁東海岸，沿路可欣賞壯麗美景、飽覽崩崖景觀，知名的龍磐公園、風吹砂等景點都在此。13日卻被民眾發現有3輛吉普車開下沙灘區域，嚴重破壞周邊地貌，將畫面提供給保七總隊第八大隊檢舉。

保七總隊第八大隊指出，接獲報案後抵達現場，未發現車輛，疑似已離開現場，僅沙灘留下輪胎印，依據報案人提供的照片，查詢車牌號，並通知行為人到場說明，後續將依調查資料函文墾丁國家公園管理處。

墾丁國家公園管理處副處長許書國接受中央社記者訪問指出，依據國家公園法第13條第7款事項規定，禁止將車輛開進規定以外地區。13日下午民眾將吉普車開入風吹砂下方海岸沙灘行為，已違反國家公園法公告禁止事項，第1次裁罰新台幣1500元，第2次可罰3000元。

許書國表示，初步調查，這起案件為1輛吉普車違規進入沙灘後受困，後2輛是為了救援，確切情形仍需要進一步釐清。

許書國呼籲，民眾不可任意將車輛駛離園區道路，任意進入海岸沙灘，否則將依證據事實進行取締裁罰。（編輯：謝雅竹）1110214