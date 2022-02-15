嘉聯益電子廠復工前企業快篩 2員工確診

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市政府今天表示，嘉聯益電子廠員工染疫案今天新增2例確診，為復工前快篩檢驗出陽性後，PCR檢驗確診的夫妻檔。市府說，新北確診個案經基因定序都可掌握傳播鏈感染源。

新北市副市長劉和然今天下午與衛生局長陳潤秋說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，公布新北市15日確定病例，有2例為自主健康管理期間採檢陽性個案，是嘉聯益電子廠自主健康管理員工，入廠前採檢陽性。

衛生局說，案號19794、案19795為夫妻，案19794是30多歲男性，接種1劑疫苗；案19795為20多歲女性，未接種疫苗，兩人都是嘉聯益電子廠員工，9日嘉聯益電子廠一名移工（案19430）因出現症狀就醫採檢確診，衛生局擴大採檢，9日兩人採檢PCR都是陰性，根據疫調自主健康管理。

劉和然說，經過勘查後同意嘉聯益恢復上班，14日電子廠員工要恢復上班前，實施全數企業快篩。妻子（案19795）快篩呈現陽性，衛生局立即安排夫妻兩人一併前往醫院採檢，都是PCR陽性，妻Ct值26，夫Ct值37.23，目前收治專責病房隔離治療。

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衛生局公布，2名個案10日至12日的公共足跡包括統一超商樹林區中山路三段佳政門市、新莊區民安西路全聯福利中心新莊民安門市、康是美新莊頂盛門市。

劉和然說，統計嘉聯益員工染疫案，共20名員工確診，今天公布的2名個案追加匡列接觸者72人、居家隔離72人，都已安排採檢，並將安排全部員工2度採檢PCR。中央流行疫情指揮中心公布嘉聯益電子廠的病毒基因定序與桃機、西堤、亞旭相同，代表屬同一傳播鏈。（編輯：李錫璋）1110215