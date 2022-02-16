全台唯一官窯 金門陶瓷廠增加週六營業時間

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣政府今天表示，全國唯一「官窯」金門陶瓷廠，原來只有週一到週五營業，為了加強推廣在地代銷、多元通路、產品創新等多樣化目標，即日起，營業時間增加週六時段。

位於金門縣金湖鎮環島南路旁的金門縣陶瓷廠，成立於民國52年，是台灣目前唯一的官窯。電機碩士出身的廠長何桂泉，自去年4月上任以來，邀請藝術家參與創作並生產，提升官窯品質價值，先後推出閩南古厝名片架、李洋紀念杯、馬拉松紀念杯等產品；更異業結盟，將工藝與在地美食結合，打造專用湯碗，讓人看見陶瓷廠的推陳出新。

其中，陶瓷廠以傳統建築紅磚文化為發想，運用創意巧思開發「二落大厝名片架」，並以甕上「平、安」兩字闡述金門人長久以來基於特有的傳統文化、祈求和平的盼望，受到好評。何桂泉說，名片架除了是桌上實用物，同時也是可以玩賞遙想舊日回憶的舒壓小物。

尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，企業仍有業務和送禮需求，但卻無法直接拜訪，都到陶瓷廠詢問客製化訂單，反而讓陶瓷廠得到不少業績。尤其因疫期無法群聚，陶瓷廠還能客製送達自指定收件處，顧客倍感貼心。

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金門縣政府觀光處今天發布新聞表示，陶瓷廠原本營業時間原為週一至週五上午8時到12時、下午1時30分到5時30分，因應假日遊客及在地親子活動需求，春節後，每週六加入成為營業日，開放時間和週間時段相同。

陶瓷廠表示，遊客可以預約參觀製作，深入了解陶瓷從製模、注漿、修坯、素燒、施釉、釉燒、貼花、窯燒等工序後，再經過彩繪，成為獨一無二的作品；民眾也可體驗手拉坯、彩繪、捏陶、貼花等DIY活動，感受玩陶樂趣。（編輯：謝雅竹）1110216