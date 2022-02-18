前鎮漁港進度 高市6局處專責辦理11月底完工

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）行政院公共工程委員會主委吳澤成今天視察前鎮漁港專案計畫。由高市府代辦的「漁業作業碼頭改善」等8項工程，在動員6個局處專責辦理，各項工程將於今年11月底全數完工。

吳澤成聽取農委會漁業署及高雄市政府副市長林欽榮簡報後，指示台電地下管線抵觸下水道工程需辦理遷移，台電全力配合協助施作；電纜地下化經費，台電查明經費額度，再報由行政院與經濟部協調。

聯外交通延伸至前鎮漁港，對多功能水產品運銷中心招商有誘因，將高捷黃線延伸至前鎮漁港納入交通整體一環規劃評估，並納入追蹤。

林欽榮表示，高市府代辦的漁業作業碼頭改善及雨污水下水道建設等8項工程，已動員6個局處專責辦理，目前各項工程如期進行，將於11月底全數完工

林欽榮說，為掌握「前鎮漁港建設專案計畫」各項工作規劃暨執行協商因應及進度，高市府與農委會成立「前鎮漁港建設專案計畫」推動小組，每月召開1次推動小組會議；另外，每月召開1次府內進度檢討會議，追蹤辦理事項進度，加速各項工程推動。

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高市海洋局今天新聞稿表示，為打造前鎮漁港成為兼具漁業生產、消費、觀光休閒國際級漁港，行政院核定新台幣60億元「前鎮漁港建設專案計畫」。計畫包括由漁業署自辦前鎮漁港南側碼頭及魚市場卸魚碼頭整建、營建署代辦新建多功能水產品運銷中心、新建多功能船員服務中心等工程。

另委託高市府代辦經費合計新台幣26.39億元，工項有漁業作業碼頭改善（旗津漁港碼頭整建工程作為前鎮漁港船席調配使用）、雨污水下水道建設、景觀及休憩環境營造，包含高雄區漁會大樓、前鎮漁服中心建物及既有前鎮漁市場整建改善、景觀綠美化及道路整頓改善、增設號誌標誌標線、路況監視器等智慧交通設施，以及納入都市計畫範圍。（編輯：孫承武）1110218