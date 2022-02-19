台南七股紅蔥頭盛產 黃偉哲讚香氣穿透口罩

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市七股區紅蔥頭正值盛產期，台南市長黃偉哲今天在紅蔥頭產業文化活動表示，紅蔥頭香氣可以穿透口罩，比COVID-19還厲害，向來是不可或缺的靈魂食材。

台南市七股區紅蔥頭產業文化活動今天在七股區農會開幕，黃偉哲也到場推廣七股這項在地特色農產，希望更多人認識七股獨特的鄉村文化，發掘小吃靈魂食材的紅蔥頭。

黃偉哲表示，紅蔥頭是台南料理常見食材，香氣可以穿透口罩，比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）還厲害；台南的肉燥飯、虱目魚粥等美食都搭配爆香過的紅蔥頭，富含營養，對身體很好。

台南市政府農業局長李建裕說，台南市紅蔥頭種植面積928公頃，約占全台92%，總產量9455公噸，七股區是台南市最大產區，種植面積340公頃，產量3533公噸。

他表示，七股區因氣候及地質因素，產出紅蔥頭香氣濃郁，七股區農會製作的紅蔥酥油，可用於拌飯、拌麵、滷肉等料理，畫龍點睛、凸顯色香味。

七股區紅蔥頭產業文化活動內容多元，包括紅蔥頭料理上菜、農特產品特賣會、大型農機展示、趣味競賽、紅蔥醬DIY活動、七股紅蔥頭體驗之旅及青農巿集等。（編輯：謝雅竹）1110219