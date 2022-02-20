竹縣國中小補強耐震 確保校園安全

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣日前發生多起地震，新竹縣政府今天表示，持續改善轄內國中小老舊校舍，除拆6校重建外，並進行49棟校舍耐震補強，確保安全校園環境。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，新竹縣推動國中、小老舊校舍補強及整建計畫，已完成全縣校舍耐震初評，並向中央爭取補助經費，依耐震容量需求比（CDR），由低至高依序辦理，進行學校老舊校舍拆除重建及補強計畫。

楊文科說，日前獲核定中山國小、尖石國中、東海國小、寶山國小、清水國小、湖口國小等6校國中小老舊校舍整建，以及49棟校舍耐震補強工程，總經費共投入新台幣6億多元，提升校舍耐震能力。

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教育局表示，今年初剛發包的尖石國中老舊校舍拆除重建工程，由於校舍為山坡地勢建築，考慮專科教室大樓耐震係數不足，將新建18間普通教室，改善本校原有教學空間不足，預計112年8月底完工。

教育局指出，竹東鎮中山國小將新建15間普通教室及3間幼兒園教室，同時規劃地下停車場33個汽車位，以達成人車分流，保障師生安全。位於新埔及寶山的清水國小、寶山國小，將新建廁提供師生更舒適如廁環境，預計6月完工。（編輯：張銘坤）1110220