高雄農漁業尚未有寒害通報 市府籲加強防寒措施

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄20日電）寒流來襲，高市消防局今天零時至下午6時共執行急病救護183件，其中OHCA11件，但無法查證是否天冷造成；農漁業尚未有寒害通報，市府提醒業者加強防寒措施。

中央氣象局針對全台多縣市發布低溫特報，其中高雄市今天下午至明天上午有10度以下低溫發生機率。消防局表示，從今天零時至下午6時止，共執行急病救護183件，其中OHCA（到院前心肺功能停止）救護案件有11件。

至於求救原因是否因天氣寒冷造成，消防局表示，無法查證，但近日天氣變化大，猝死原因多，氣溫驟降也是風險因素之一，提醒民眾天冷注意保暖。

另高雄市海洋局、農業局均對中央社記者表示，目前尚未接獲農業或養殖業受到寒害的通報。海洋局提醒業者，氣溫降低，應在北邊架設防風網，也要避免再餵食或擾動水體；並注意水溫變化，若水溫低於15度，需採加高水溫或盡早採捕等緊急措施，減輕寒害損失。

農委會高雄區農業改良場也發布訊息，提醒農民適時進行防寒措施，目前適逢高屏地區蓮霧、棗產期及水稻本田期，應隨時注意氣象變化，以減少損失。

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高雄農改場表示，蓮霧園於低溫期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫，並適時採收，正值幼果期的果實可提早套袋。棗晚生種的生長期間，若逢低溫及降雨情形容易造成果皮損傷，建議將接近成熟的果實加緊採收。

另火鶴花於15度以下低溫可能發生葉片黃化、花苞片異常等寒害，高雄農改場也建議除了加強設施保溫，低溫來襲前應限制澆水以減少植株葉片含水量，以增加耐寒性；氣溫回暖後，避免陽光直射造成植株更嚴重傷害。（編輯：陳仁華）1110220