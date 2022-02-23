新北打造2050淨零碳排 自治條例案拚送議會審議

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市環保局今天指出，市府已成立氣候變遷及能源對策委員會，結合產官學界描繪新北市2050淨零碳排路徑圖，新北市零碳城市自治條例（草案）也將送議會審議，作為法源依據。

新北市政府環保局長程大維今天在市政會議專案報告表示，新北率先全國加入「脫煤者聯盟」，規劃2023年要變成無煤城市；2030年溫室氣體較基準年（2005年）碳排放比減少30%；2050年達到淨零碳排的願景。

程大維指出，新北市環保局公布構想中的2050淨零碳排路徑，希望今年底前可完成路徑規劃。主要是「新北市零碳城市自治條例（草案）」還需送請氣候變遷及能源對策委員會審議後，轉市政會議討論、送新北市議會審議。

環保局發言人孫忠偉告訴中央社記者，市府2020年底組成氣候變遷與能源政策委員會，除市府官員還邀專家學者、綠色和平基金會為成員。

孫忠偉表示，初始溝通時，綠色和平基金會不願意加入委員會，環保局說明新北市長侯友宜曾於2020年在綠色和平基金會、台灣青年氣候聯盟見證下簽署「新北市氣候緊急宣言」，基金會自應加入體制，監督新北市府是否落實淨零碳排。綠色和平基金會因此同意加入。

依環保局今天公布的2050淨零碳排路徑初始規劃，2025年燃煤退場、禁止新購燃油公務機車等6項；2030年建置生質能源發電廠、建置新購燃油公務汽車等6項目標。

孫忠偉說，除警察局警用車輛、垃圾車等，會依產業研發時程訂定公務車輛退場機制，強迫須使用電動車；至於「燃煤退場」有機會在今年底台塑南亞氣電共生機組改善後，預計2023年達到無工業燃煤鍋爐的無煤城市。

他指出，目前新北的工業燃煤，除台塑僅剩下林口火力發電廠，但發電廠屬於國家能源與產業政策，已與脫煤者聯盟（PPCA）取得溝通與諒解，也盼中央早日訂出退場機制與目標。

環保局表示，民國108年已關閉許多染整業、洗衣業使用煤為燃料的工業鍋爐。以往每年約使用50萬噸燃煤的台塑集團南亞公司林口廠、樹林廠，共有4座重油與燃煤氣電共生機組，最後1座的樹林廠預計2022年退役，新北2023年將為無煤城市。

環保局指出，計算提升電動車數量以訂定年度目標值，未來土地開發、都市更新、捷運建設與智慧交通都要全力以赴以減少環境衝擊。「企業夥伴」的角色相當重要，支持工業轉型使新北市成為無煤城市，都有賴企業響應與配合才能成功。

新北市工務局長詹榮峰表示，新公寓大廈也將配合設置充電樁、裝置節能燈具，一起為淨零碳排努力。（編輯：戴光育）1110223