台積電到高雄 地方盼設立融合工業遺址的生態公園

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（中央社記者蔡孟妤、洪學廣高雄23日電）台積電將進駐中油高雄煉油廠舊址，環保團體、民代等盼設立融合工業遺址的生態公園，保留具教育意義的歷史印記。高市府都發局表示，規劃不會單一，會兼顧生態與公共服務等機能。

地球公民基金會今天晚上舉辦「後勁生態公園與污染整治論壇」，邀環團及市府局處代表、市議員等人討論台積電進駐議題，並關注中油高煉廠土污整治過程。

高市府積極整治中油高煉廠第3區土地土污整治工程，預計作為設置第1期晶圓廠用地，計畫民國111年動工、113年量產，並於3月初舉行環評會議。

工務局表示，高煉廠第3區土地整治工作已由環保局複驗中，煉油廠土污屬於油品類污染物，將採熱脫附、土壤清洗或生育復育等方式整治，環保局也會在網站公開整治進度及噪音、水、空氣等監測數據，供外界檢視。

高雄市綠色協會總幹事黃景南表示，希望台積電進駐可以帶動社區發展，或可研擬設置生態廊帶、長照等公共設施，並舉辦公民咖啡館，與居民共同擘畫未來。

台灣環境教育協會理事長張豐藤說，希望台積電第2期用地有機會蓋1座融合工業遺址的生態公園，再連結周邊的半屏山，保留文化紋理及綠地，也讓在地受惠。

民進黨高市議員黃文志說，居民和環團不會與台積電對立，而是希望共榮、共同發展。他也盼能成立保留工業遺址的生態公園，讓當地學生也能了解過往歷史。

都發局總工程司郭進宗說，會從兼顧生產、生態角度去進行都市規劃，不會貿然單一規劃，會畫設足夠的公共設施用地及公共服務等機能。（編輯：陳仁華）1110223