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新北議會民進黨團交接 新總召籲勿多數暴力表決

2022/2/25 15:01（2/25 15:11 更新）
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民進黨新北市議會黨團幹部交接典禮25日舉行，前交通部長林佳龍（左3）到場見證，並與新任幹部們合影。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
民進黨新北市議會黨團幹部交接典禮25日舉行，前交通部長林佳龍（左3）到場見證，並與新任幹部們合影。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）民進黨新北市議會黨團幹部今天交接，新任總召陳啟能表示，盼未來議會在市政議題討論，不要使用多數暴力表決方式，也請局處首長尊重議員，並強調年底黨團成為議會最大黨。

民進黨新北市議會黨團今天上午舉行幹部交接，由前總召黃俊哲交接給陳啟能，其他新任幹部分別是副總召李倩萍、幹事長羅文崇、書記長廖宜琨，新增副幹事長一職，由陳科名首任。

應邀出席交接典禮的前交通部長林佳龍致詞時說，他當過台中市長，了解黨團交接的重要性，民主政治中議會監督行政單位，平常則要分工合作，除了恭喜新任幹部，也恭喜新北市的交通建設發展越來越好。

陳啟能致詞表示，今年是選舉年，他以「堅持承擔，贏回新北」作為精神指標，期待達成市長當選、議會過半的願景。

他接著向在場的中國國民黨籍新北市議會議長蔣根煌喊話，盼以後民進黨團提出對於市政有益的意見時，希望不要用多數暴力的表決議事，這是議會和諧的重要原因。

陳啟能還說，民進黨在中央執政，民進黨團任一成員都會積極向中央爭取更多經費挹注到新北，也請各局處首長尊重不分政黨的每一位議員，盡速將還沒有發包出去工程發包，讓市民有感。

根據新北市議會資料，新北市議員應選66席，民進黨現有27席，中國國民黨有31席。（編輯：李錫璋）1110225

民進黨新北市議會黨團幹部25日進行交接，新任黨團總召陳啟能（前中）致詞時表示，今年是選舉年，他以「堅持承擔，贏回新北」作為精神指標，期待達成市長當選、議會過半的願景。後右2為前交通部長林佳龍。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
民進黨新北市議會黨團幹部25日進行交接，新任黨團總召陳啟能（前中）致詞時表示，今年是選舉年，他以「堅持承擔，贏回新北」作為精神指標，期待達成市長當選、議會過半的願景。後右2為前交通部長林佳龍。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
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