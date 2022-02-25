中科二林園區廠商持續引進 增設消防隊駐守

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為提升中部科學園區二林園區災害防救能力，中科管理局提供核心區土地建置消防隊，彰化縣消防局也成立第四大隊二林中科分隊，未來視廠商進駐情形抽調編制8到15名消防員，25日先辦理分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，彰化縣長王惠美（前右3）出席執鏟。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年2月25日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）中科彰化縣二林園區進駐廠商持續增加，不過園區內尚無消防隊駐守，為提升緊急救災、救護及化學災害搶救能力，彰化縣消防局第四大隊二林中科分隊辦公廳舍今天開工興建。

為提升中部科學園區二林園區災害防救能力，中科管理局提供核心區土地建置消防隊，緊臨園區保警隊、服務中心，彰化縣消防局也成立第四大隊二林中科分隊，未來視廠商進駐情形抽調編制8到15名消防員，今天先行辦理分隊辦公廳舍新建工程動土典禮。

彰化縣長王惠美、中科管理局副局長施文芳、內政部消防署副署長李永福等人出席。王惠美致詞時說，二林中科分隊廳舍全案興建經費約新台幣4380萬元，預計今年12月底前完工，明年初啟用，保留擴充腹地，感謝中科管理局在彰化縣設立科技園區，並提供土地設立消防分隊，也謝謝消防署補助2000萬元經費。

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王惠美表示，為促進二林地區發展，縣府積極協助招商及行政程序，持續吸引廠商進駐，如矽品精密工業公司今年應該就開始量產，另有電動巴士大廠近日將投資，相關產業可望一併帶進彰化，大幅提供鄉親就業機會，印證彰化有優越投資環境。

中科管理局透過新聞稿表示，彰化縣二林園區占地達631公頃，除公共設施及綠地，規劃343公頃建廠用地，是中台灣最大產業園區，目前首階段可立即出租產業用地133公頃，管理局積極招商，截至今年1月已引進31家廠商，總投資金額超過900億元。（編輯：謝雅竹）1110225