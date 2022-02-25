寒流低溫釀寒害 澎湖千尾養殖海鱺死亡

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（中央社澎湖縣25日電）澎湖接連寒流低溫，寒害浮現，澎湖竹灣一處箱網養殖的海鱺，有約1000尾死亡，損失金額約新台幣210萬元。

澎湖農漁局昨天接獲陳姓漁民通報，箱網飼養的海鱺遭受寒害，會同西嶼鄉公所現勘受損情形，初步打撈統計，約有1000尾海鱺死亡，損害重量達6000公斤，災損金額約210萬元。

澎湖農漁局發布新聞表示，連續低溫與風雨，海域先前已有零星珊瑚礁群魚類凍死，今天太陽露臉，水溫慢慢回升，箱網養殖漁業的海鱺，卻已難耐低溫而死亡。

澎湖農漁局呼籲養殖漁民如有災情顯現，即時通報所在地公所及縣府農漁局漁業輔導科，作為後續救助依據。（編輯：郭諭儒）1110225