三峽老街浪漫追櫻嚐美食 滬尾櫻桃紅展夢幻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市觀旅局26日表示，三峽老街附近有一條美麗又夢幻的櫻花大道，不需上山排隊，只要漫步街頭就能欣賞櫻花怒放。（合習聚落提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年2月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北26日電）春天是花的季節，新北市淡水滬尾櫻花隧道展現櫻桃紅的夢幻世界，櫻花也在步道上的寺廟古蹟綻放美麗身影；三峽老街前的櫻花大道也綻放春天的美景，不必上山也可以追櫻嚐美食。

新北市府觀光旅遊局今天以新聞稿表示，想要找到春天的氣息，淡水區的滬尾櫻花大道，綿延4公里長的山櫻花隧道，可以進入櫻桃紅的夢幻世界。

如想共睹櫻花和古蹟，除淡水天元宮，中和區圓通禪寺的山櫻花也正熱情迎接旅人，中西日式風情、搭配石砌拱門和優雅巴洛克式圓柱，靜靜坐落在山區步道。鄰近知名的中和區烘爐地南山福德宮、白馬寺，也都能串聯南勢角步道打造專屬的春天賞花廊道。

觀旅局說，若倘佯北海岸與東北角海岸的「青春山海線」，萬里區瑪鋉運動公園至萬里觀光公園，700公尺的道路可見許多塗鴉彩繪，夜間更加入燈飾設計，讓萬金杜鵑花「映山紅」的綻放，不分日夜季節。

三峽老街附近有一條美麗又夢幻的櫻花大道，不需上山排隊，只要漫步街頭就能欣賞，浪漫賞櫻外，還有健康美味的美食景點，草莓豆漿優格霜淇淋，蜜香紅茶豆漿霜淇淋、三峽碧螺春抹綠霜淇淋，可挑逗舌尖味蕾，甚至手作藍染體驗傳統手藝，度過悠閒的療癒時光。

觀光旅遊局表示，三峽老街擁有深厚人文歷史，造訪清水祖師爺廟時，可以抬頭欣賞栩栩如生、精美的雕刻工藝，體會木雕、石雕、剪黏等台灣傳統技藝的文化之美。充滿異國風情的三峽民權老街，能看見古羅馬拱門及巴洛克裝飾等建築元素，在櫻花氛圍下，三峽的魅力多樣迷人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀旅局說，喜愛山城迎春的民眾可以搭「台灣好行木柵平溪線」觀光公車，上山走讀深坑原始樸樣茶山古道，享受蒼綠繁茂的芬多精，下山漫步豆腐之鄉深坑老街，用美食畫下美好的句點。

石碇山城有雙溪口站旁的朱紅色淡蘭吊橋，充滿鬱鬱蔥蔥的春意。石碇老街的襪子娃娃、靜觀百年來守候旅人的不見天街與吊腳樓，品嚐各式老街美食，可以一掃連日下雨陰霾，沐浴在春天的氣息。（編輯：方沛清）1110226

春日櫻花盛開，不少民眾常會上山追櫻，不過新北市觀旅局26日表示，在三峽老街附近其實有一條美麗又夢幻的櫻花大道，不需上山排隊，只要漫步街頭就能欣賞。（合習聚落提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年2月26日

春天是花的季節，新北市淡水滬尾櫻花隧道展現櫻桃紅的夢幻世界，一路綿延4公里長，假日吸引不少民眾前往賞花踏青。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年2月26日