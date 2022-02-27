打造農村再生典範 高雄旗糖農創園區招商營運

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高雄市都發局號召多個地方特色商家，228連假於高雄旗山糖廠「旗糖農創園區」舉辦快閃銷售活動，高雄市長陳其邁（右）也到場參觀。中央社記者蔡孟妤攝 111年2月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）228連假，高雄市都發局號召21家地方特色商家，於高雄旗山糖廠「旗糖農創園區」快閃銷售3天。高雄市長陳其邁說，盼結合地方創生和農創，打造農村再生典範，也為農民帶來收入。

為了強化東高雄的特色產業、行銷地方物產和推廣農創觀光，高市府和台糖公司合作，在山城東9區的門戶旗山，把百年歷史的糖廠改造為「旗糖農創園區」。

位於旗山糖廠的「旗糖農創園區」，26日至28日3天連假，由都發局攜手台糖公司及21家在地特色店家，共同舉辦快閃活動，也展現園區未來營運型態。

陳其邁上午出席「高雄旗糖農創園區」228連假快閃店活動，會前接受媒體聯訪時說，這是市府結合新創、青創及農創的試辦基地，也是農村再生的典範，結合在地物產加工、休閒、觀光等產業，為在地農民帶來收入，也讓社區更有活力。

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都發局表示，活動也代表旗糖農創園區正式啟動營運，也希望透過行銷宣傳，吸引更多商家加入。園區內14棟倉庫建物開放投資進駐，首5年租金優惠為每月每坪新台幣325元，採年繳方式，可分期繳交，最多可租30年，另前3個月室內裝潢期間免收租金。

都發局表示，未來希望能夠以園區為基地，提供地方創生空間，透過產官學的合作，結合山城各社區的活力，吸引青年返鄉，達到活化地方經濟和永續發展目的。（編輯：黃世雅）1110227