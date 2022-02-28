生態給付護瀕危物種 台南核發187萬元

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市政府辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，將水雉、草鴞棲息農地與七股、安南區陸上魚塭納入給付對象，去年共核發獎勵金新台幣187萬元，今年將持續推廣。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，市府於民國110年開始辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，將保育物種水雉、草鴞棲息農地，與七股、安南區陸上魚塭等納入給付對象。

台南市農業局長李建裕表示，去年冬季水雉調查結果，台南數量達2252隻，黑面琵鷺也有超過2700隻在台南度冬，顯示生態環境良好，今年將持續推廣生態給付方案，生態給付方案共同要求為土地不使用除草劑、毒鼠藥等非友善環境管理方法，另依棲地與瀕危物種特性，分別有不同維護方式和獎勵辦法。

李建裕指出，如陸上魚塭棲地維護給付條件為實施地區內領有養殖漁業登記證的魚塭業者，願意配合魚塭不使用除草劑、鳥網等非友善管理方法，並於每年10月至翌年3月間，至少維持20公分水位1個月，供候鳥覓食，經查驗通過後每公頃可獲得1萬元補助。

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他說，台南市去年共有225人申請生態給付，分別為友善農地30公頃、陸上魚塭159公頃、水雉繁殖孵化1219隻，另外，新化區與官田區各有1社區成立巡守隊加入生態維護行列，總共核發獎勵金187萬元。

李建裕指出，主管機關行政院農委會林務局也廣納農漁民意見，持續修正生態給付方案執行方式，如草鴞棲地新增猛禽類棲架獎勵金，保育猛禽之餘也可降低田間鳥、鼠害，讓保育與農漁業生產更加契合，期望建立生態永續安全農業。（編輯：黃世雅）1110228